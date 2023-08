Scoperta l'antica origine delle lingue indo-europee, ecco a quando risale

Le lingue indo-europee sono parlate da quasi la metà della popolazione mondiale, ma per quanto alcune di esse possano sembrare diverse fra di loro, hanno tutte un antenato in comune. Gli studiosi hanno dibattuto per secoli per trovare una lingua ancestrale, ed ora un nuovo studio ne ha tracciato l'origine a più di 8000 anni fa.

Fino ad oggi, erano due le teorie principali condivise dagli esperti linguisti. La prima è nota come ipotesi delle steppe, la quale afferma che questa lingua ancestrale comparve per la prima volta nella steppa pontico-caspica intorno a 6500 anni fa, prima di espandersi in tutta l'Eurasia. La seconda invece posiziona la comparsa più indietro, a circa 9500 anni fa, in un'antica zona agricola - nota come Mezzaluna Fertile - che includeva la Turchia.

Per risolvere il dibattito tra le due teorie, gli autori dello studio hanno raccolto un insieme di circa 170 parole presenti in 161 lingue indoeuropee, tra cui il greco antico e il latino. Ciò ha permesso loro di creare un vero e proprio "albero delle lingue", che mostra la divergenza di nuovi dialetti nel corso del tempo.

Tracciando un percorso all'indietro, i ricercatori hanno infine posizionato l'origine delle lingue indoeuropee a 8120 anni fa, suggerendo come luogo di nascita proprio la Mezzaluna Fertile, più precisamente in Anatolia; tuttavia il loro modello non indica una diffusione della lingua uniforme (come suggeriva la seconda teoria), ma è probabile che le lingue si separarono in diversi rami, alcuni più antichi di altri.

Questo nuovo albero delle lingue è perciò un compromesso tra le due ipotesi. Dopo la sua origine in Anatolia, un ramo della lingua ancestrale arrivò anche nella steppa pontico-caspica, portando poi a tutte le diverse lingue che parliamo oggi nell'Europa occidentale.

Se è vero che parlare più lingue ci rende più intelligenti, questa scoperta può solo indurci ad approfondire le nostre conoscenze. A proposito... qual è la lingua più difficile da imparare? Spoiler: non è di origine indo-europea.