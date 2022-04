È stata scoperta l'ape più grande del mondo, dopo essere scomparsa per 40 anni

Gli esperti credevano che la Megachile pluto, conosciuta anche come l'ape gigante di Wallace, fosse estinta. L'insetto è ben 4 volte più grande di un'ape normale e ha la stessa lunghezza di un pollice umano (simile al calabrone assassino).

L'ape non veniva vista viva dal 1981 e si temeva che si fosse estinta definitivamente. Tuttavia, recentemente, gli scienziati si sono dovuti ricredere grazie a una nuova scoperta effettuata dall'assistente curatore dell'American Museum of Natural History, Eli Wyman. "È una specie di unicorno nel mondo delle api" ha dichiarato Wyman. "Se ami le api, come me. Questa è la più grande avventura possibile da vivere".

Qualche anno fa, nel 2019, Wyman ha partecipato a una spedizione nelle isole indonesiane di North Maluku per cercare l'insetto. Dopo cinque giorni di inutili ricerche, la creatura venne finalmente avvistata all'interno di un nido. Il ricercatore, con la sua scoperta, ha mandato un messaggio importante a tutti: ci sono milioni di specie di insetti sconosciute che vivono in mucchi di terra, nella corteccia degli alberi o sotto i nostri piedi che rischiano di estinguersi, senza essere visti.

"Non importa a nessuno", dichiara Wyman. "Anche per qualcosa di così carismatico come l'ape più grande del mondo non riusciamo a raccogliere abbastanza interesse per dargli uno stato di conservazione o attuare indagini adeguate". L'ape ha ricevuto lo status di vulnerabile dall'Unione internazionale per la conservazione della natura nel 2014, ma non è tenuta in considerazione dal governo indonesiano.

A proposito, ecco a voi una mappa delle api del mondo.