Scoperta app Android pericolosa sul Play Store: ruba dati e mostra pubblicità invasive

Mentre Google svela app e giochi mobile dell’anno per Android tramite il suo Play Store, gli utenti del robottino verde vedono un nuovo allarme lanciato dagli esperti di cybersicurezza: è stata scoperta una nuova app pericolosa nel Play Store contenente malware e adware.

A segnalare questo contenuto dannoso è stato Dr. Web, assieme a una serie di altre applicazioni infette diffuse dai malintenzionati del caso soprattutto in Russia, sia tramite il negozio della Grande G che mediante negozi di terze parti.

L’app più pericolosa dell’intera serie, in quanto disponibile anche in Italia, è TubeBox: si tratta di un servizio che promette ricompense in denaro per la visione di video e annunci sull'app ma che, in realtà, genera solamente entrate per gli sviluppatori e non consegna niente all’utente. Al contempo, raccoglie informazioni personali degli utenti tramite l’utilizzo quotidiano dello smartphone. Secondo i ricercatori, dunque, con certe pubblicità reindirizza le vittime verso siti di phishing o nei quali viene richiesto il download di un’app con un altro malware per ottenere la presunta ricompensa.

Se avete quest’app installata sul vostro smartphone, pertanto, è meglio eliminarla immediatamente e cancellare anche eventuali app scaricate tramite TubeBox. Il consiglio da noi dato di prassi, infine, è il seguente: evitare di scaricare servizi simili in quanto difficilmente offrono seriamente le ricompense promesse. Controllate sempre le recensioni prima di procedere con il download e, quando si riservano molti dubbi, meglio visitare il sito dello sviluppatore ed esaminare l'informativa sulla privacy.

Parlando sempre del sistema operativo di casa Google, proprio oggi è arrivato Android TV 13.