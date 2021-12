La scoperta di argento dentro le feci di questa creatura antica sconvolge gli scienziati

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Canadian Journal of Earth Sciences, gli scienziati sono rimasti senza parole quando hanno scoperto granelli di argento all'interno delle feci di vermi fossilizzati. Il motivo? Non c'è alcuna spiegazione su come abbiano fatto questi vermi ad avere argento all'interno dei loro escrementi.

La scoperta è stata effettuata nelle montagne Mackenzie in Canada, e l'antico letame - secondo gli esperti - potrebbe essere stato prodotto da minuscoli vermi che vivevano sotto il fondo del mare durante il periodo Cambriano, circa 543 milioni di anni e 490 milioni di anni fa. Il più grande frammento d'argento trovato era grande all'incirca 300 micrometri (per farvi capire, un capello è largo tra 17 e 180 micrometri).

Si tratta di una scoperta sicuramente "sorprendente" e inizialmente gli esperti non sapevano a chi appartenessero gli escrementi... per poi scoprire dei vermi fossili ancora nelle loro tane costruite sotto il fondo del mare. "È la prima volta che vediamo qualcosa del genere", ha affermato il ricercatore capo Julien Kimmig, assistente professore di ricerca presso l'Earth and Environmental Systems Institute di PennState.

"Siamo stati fortunati a trovare uno dei vermi ancora nella tana", continua Kimmig. "Non è raro trovare coproliti nei reperti fossili, ma è molto raro che possiamo assegnare loro la produzione". I vermi, tuttavia, non sono i responsabili di questi granelli di argento e i colpevoli potrebbero essere una "colonia microbica che probabilmente l'ha estratta dalla colonna d'acqua".

Questi microbi, molto probabilmente batteri, hanno quindi depositato l'argento all'interno delle feci del verme prima che si fossilizzasse. "È affascinante vedere cosa possono fare i batteri con i metalli", afferma infine Kimmig. Potrebbe non sembrare, ma i vermi sono creature davvero affascinanti: alcune di queste creature sono immuni a veleni mortali, mentre altre riescono perfino a vedere senza testa.