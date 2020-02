Scoperta dagli astronomi una galassia estremamente rara a 'doppio nucleo'

In uno studio pubblicato sul The Astrophysical Journal, alcuni ricercatori descrivono una nuova scoperta avvenuta nella galassia NGC 4490 (soprannominata anche Cocoon Galaxy). Secondo quanto affermato, questa struttura cosmica sembra nascondere una vera rarità: ben due nuclei centrali.

"Ho visto il doppio nucleo circa sette anni fa", afferma l'astronomo Allen Lawrence. "Non era mai stato osservato o nessuno ci aveva mai fatto caso prima". Osservare entrambi i nuclei allo stesso tempo è difficile. Il primo può essere individuato solo utilizzando i telescopi ottici (come Hubble), mentre l'altro, che è oscurato dalla polvere, può essere rilevato solo tramite radio e telescopi a infrarossi (come l'ormai defunto Spizter).

Poiché entrambi i nuclei mostrano all'incirca le stesse dimensioni, massa e luminosità, Lawrence e colleghi sospettano che la Cocoon Galaxy sia nelle ultime fasi di una collisione precedente tra due galassie. "La caratteristica è particolarmente intrigante in quanto la morfologia a doppio nucleo non è una struttura comune vista nelle galassie a spirale", spiegano gli autori. "Ad esempio, il progetto Spitzer Infrared Nearby Galaxy Survey (SINGS) ha esaminato un campione di 75 galassie vicine che rappresentano l'intera gamma di tipi di Hubble. Anche se questo non è un sondaggio completo, è interessante notare che nessuna delle galassie a spirale osservata come parte di SINGS mostra una morfologia a doppio nucleo nell'infrarosso vicino e medio come vediamo in NGC 4490."

Questo sistema è grande all'incirca un quinto della Via Lattea e si trova a circa 30 milioni di luce di distanza da noi. "Questo progetto dimostra che l'utilizzo di più lunghezze d'onda da osservazioni spaziali e terrestri insieme può davvero aiutarci a capire un particolare oggetto", afferma infine l'astrofisico Charles Kerton.