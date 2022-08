Alla scoperta del barbarico rituale indiano che lancia bambini dai tetti

Nel mondo esistono delle usanze barbariche e illegali che vanno contro tutti diritti universali degli esseri umani. In alcune parti dell'India, pensate, i bambini piccoli vengono gettati giù dal tetto di un tempio in un rituale considerato propiziatorio e che continua a far discutere perfino gli abitanti del paese stesso.

Comune tra le popolazioni indù e musulmane, in particolare negli stati indiani del Maharashtra e del Karnataka, il rituale del lancio dei tetti risale a secoli fa quando, durante periodi di elevata mortalità infantile, un santo - almeno secondo le storie tramandate fino ad oggi - consigliò ai genitori di attuare questa pratica.

I pargoli di circa 2 anni vengono lanciati dalla cima della struttura dai funzionari del tempio e vengono presi al volo da un lenzuolo tenuto dagli abitanti del villaggio. Una caduta con successo, oltre ad essere un segno di buona fortuna per il bambino, indica anche prosperità e abbondanza in arrivo per la famiglia. L'usanza è considerata illegale ed estremamente pericolosa; oltre ai danni fisici, infatti, si devono anche considerare i traumi psicologici, che aumentano il rischio di sclerosi.

Nonostante il divieto, resoconti dei testimoni oculari risalenti al 2016 affermano che la tradizione persiste ma su scala molto più piccola in aree remote come Mangasuli, nel Karnataka settentrionale. "Non supportiamo questa pratica superstiziosa ... È contro l'interesse dei bambini. Potrebbero essere davvero spaventati, e nessuno sa come influisca sulla loro psiche", affermava nel 2016 l' Indian Mirror.

Insomma, fortunatamente la pratica non è ampiamente utilizzata... meglio rompere i piatti come fanno in Danimarca a questo punto.