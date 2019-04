Scoperta una bizzarra specie di rane "fluorescenti" grazie alle loro ossa

Di recente, nei meandri della foresta atlantica brasiliana, sono state scoperte delle minuscole rane di colore arancione, che si "illuminano" al buio grazie alle loro bizzarra struttura.

Questo è il primo caso di un anfibio che mostra una fluorescenza così accentuata attraverso la pelle. "L'origine della fluorescenza risiede nell'osso dermico della testa e della schiena, visibile grazie una pelle particolarmente sottile", spiegano i ricercatori.

Questi bellissimi animali sono molto piccoli (dai 12 a 20 millimetri), e sono chiamati pumpkin toadlets. Quando cercano un compagno emettono un ronzio, il problema è che i ricercatori hanno scoperto che questo ronzio non può essere sentito per la mancanza di un osso nell'orecchio.

Le loro ossa fluorescenti possono essere visti solamente attraverso una lampada UV, e se fossero visibili ad altri animali, potrebbero essere usati come segnali per comunicare o per dimostrare la loro tossicità a dei predatori, ha affermato uno dei ricercatori, Sandra Goutte, della New York University di Abu Dhabi.

"Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche sul comportamento di queste rane e dei loro predatori per individuare la funzione potenziale di questa luminescenza unica." Questa fluorescenza è stata scoperta a molti tipi di animali, tuttavia questa è la prima volta che è visibile sotto la pelle.

Questo fenomeno è possibile perché la pelle oltre ad essere ultra sottile, ha anche una mancanza di cellule pigmentate che normalmente bloccherebbero ogni luce che brilla dall'interno. Non sappiamo ancora se queste piccole rane possano vedere questa fluorescenza, che potrebbe non essere correlata al loro rito di accoppiamento.