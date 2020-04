Scoperta la causa dell'estinzione del famigerato Orso delle caverne

Il possente orso delle caverne, una gigantesca creatura che viveva in Europa durante l’alba della nostra specie, potrebbe essersi estinta per colpa di un cranio... troppo vuoto!

L’orso delle caverne (Ursus spelaeus) visse in Europa ed Asia durante il Pleistocene, un’età compresa tra 2,5 milioni di anni fa e 11 mila anni. Questo immenso animale, molto simile ad un orso moderno, doveva essere veramente terrificante perché alcuni esemplari potevano pesare addirittura una tonnellata. Tuttavia, nonostante la sua mole, questa specie di orso alla fine si è estinta. Le cause più probabili della possibile estinzione, al momento, sembrano essere due: i cambiamenti climatici e la competizione con i nostri antichi antenati. Uno studio dell’Universidad de Malaga pubblicata su Science Advances cerca, però, di andare più a fondo e, per capire le cause dell’estinzione di queste creature, va ad analizzare il cranio fossile di questi animali.

Queste creature, esattamente come i moderni orsi, nei mesi più freddi andavano in letargo. Quando le temperature diventavano più calde si risvegliavano ed iniziavano a riprodursi ed a rifornirsi di cibo e grasso per poter affrontare, nuovamente, i mesi invernali. Un gas importante per il letargo di questi animali è rappresentato dall'ossido di azoto che riduceva il metabolismo di questi animali e li aiutava, quindi, durante il letargo. Per respirare grandi quantità di questo gas gli orsi delle caverne avevano dei “buchi” all'interno del cranio, delle cavità, denominate seni paranasali. Essi sono stati confrontati, grazie alla modellistica biomeccanica, con quelli dei moderni orsi e si è giunti alla conclusione che i seni di questi ultimi erano il 60% più piccoli rispetto a quelli degli orsi delle caverne.

E fu proprio questa la causa evolutiva che, secondo quanto riportato nella ricerca, ha decretato l’estinzione degli orsi delle caverne. Questi grandi spazi “vuoti” hanno tolto spazio ai muscoli mascellari e quindi ridotto enormemente le tipologie di cibo che questi animali potevano mangiare, limitando di fatto la loro dieta. Avere questo tipo di limite ha reso questa specie più fragile e più vulnerabile alla competizione e a tutti quegli eventi che avrebbero potuto alterare la quantità e la disponibilità dei loro cibi preferiti, non riuscendo e non potendo approvvigionarsi da fonti di cibo alternative.