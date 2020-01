Finalmente scoperta la causa di morte di una donna vissuta più di duemila anni fa

Attraverso l’utilizzo di molteplici esami durati molti mesi è stata finalmente scoperta la causa di morte di una donna dell’antico Egitto, partendo dai resti perfettamente mummificati.

La scoperta di questa mummia è avvenuta nel lontano 1834 e, forse a causa del fatto che i suoi resti erano perfettamente conservati nonostante fossero passati più di 2000 anni, ed è diventata estremamente famosa. Il corpo venne così ben conservato che è possibile, ancora ora, poter osservare i capelli color rame di lei, acconciati in un modo particolare durante le pratiche di imbalsamazione. Tuttavia, le cause della morte di Takabuti, questo il nome della mummia quando era ancora in vita, erano ignote… almeno fino ad adesso! La mummia, infatti, per molti mesi è stata analizzata con molteplici tecniche e macchinari: gli scienziati hanno usato macchine a raggi X, hanno datato il corpo con il radio carbonio, hanno eseguito test e analisi sui suoi capelli, hanno anche eseguito un test del DNA e hanno così scoperto che la donna è morta a causa di alcune ferite da taglio, inferte dietro la schiena, vicino alla spalla sinistra.

Questi tagli hanno, molto probabilmente, provocato una rapida morte della donna che doveva avere circa venti anni. All'interno del corpo, in prossimità delle ferite, gli esperti hanno anche trovato del materiale che, probabilmente al momento dell’imbalsamazione, hanno usato per “riempire” la ferita. Della vita della fanciulla si sa molto poco e alcune informazioni ci vengono rivelate dall'analisi del DNA. Ella era di origini Europee e aveva due rarissime eccezioni anatomiche: un dente ed una vertebra in più. Viveva nella città di Tebe ed il padre, probabilmente, era un sacerdote votato al dio Amon. Della madre, invece, si sa che il suo nome era Tasnirit. Per quanto riguarda la vita di questa sfortunata fanciulla, prima della sua morte, si crede che potesse essere, probabilmente, la moglie di qualcuno oppure un’amante.