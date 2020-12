Scoperta forse la causa della 'Sindrome dell'Avana': impulsi di microonde

La sindrome dell'Avana è un insieme di segni e sintomi medici sperimentati dal personale dell'ambasciata degli Stati Uniti e del Canada a Cuba nel 2016. I sintomi erano: l'udire un forte rumore o del ronzio in una o entrambe le orecchie, problemi di vista, vertigini e difficoltà cognitive.

Adesso, un nuovo rapporto delle Accademie Nazionali delle Scienze afferma che tali condizioni potrebbero essere state causate dall'esposizione a energia a microonde diretta. La sindrome si verificò anche il altri consolati, come quello degli Stati Uniti a Guangzhou, in Cina, così come gli ufficiali della CIA in Russia e in altri paesi.

I medici hanno esaminato molte cause, come l'energia a radiofrequenza, esposizioni chimiche, malattie infettive e problemi psicologici. Un comitato di esperti e medici ha infine affermato come i casi segnalati fossero coerenti con gli effetti dell'energia diretta, pulsata a radiofrequenza; si sta parlando di un tipo di radiazione a bassa energia (come onde radio o microonde).

Altri meccanismi sconosciuti potrebbero aver rafforzato alcuni degli effetti e causato alcuni dei sintomi. Il rapporto non conclude che queste esposizioni fossero dovuti ad attacchi deliberati, ma la formulazione suggerisce che possa essere stato un attacco, secondo il New York Times. Il rapporto afferma che l'energia era "diretta" e "pulsata", il che significa che era mirata, non il risultato di fonti di energia ambientale.

Inoltre, alcuni pazienti hanno riferito che i loro sintomi improvvisi - come sensazione di dolore, pressione e suono - provenivano da una direzione specifica o si sono verificati in un punto specifico di una stanza.