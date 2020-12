Alla scoperta delle 'Ciambelle di Neve', un fenomeno naturale davvero raro

In alcune regioni remote del Nord Europa è possibile trovare quelle che vengono chiamate "Ciambelle di Neve" (o "Rulli di Neve"), delle piccole strutture naturali di neve che prendono la forma di una girella. Sono viste raramente a causa delle rare condizioni meteorologiche che devono entrare in gioco per formare queste strutture.

Ecco gli "ingredienti" che la natura utilizza per creare queste ciambelle:

Uno strato superficiale sottile di neve bagnata sul terreno;

Un substrato a cui la neve bagnata - sotto il primo strato - non si attacca, ad esempio ghiaccio o neve farinosa;

Un vento abbastanza forte (o un pendio) per fa spostare le ciambelle di neve;

Adesso potrete capire perché sono così rare, visto che per la loro formazione hanno bisogno di step abbastanza specifici. A seconda della potenza del vento, della superficie della neve e della distanza del rotolamento, una ciambella di neve può avere dimensioni variabili: da non più grande di una pallina da tennis a più di mezzo metro di altezza.

La più grande mai trovata, nel 2007, aveva un'altezza di ben 66 cm. "Iniziano con uno strato di neve bello e spesso, con la neve in cima proprio sul punto di sciogliersi a causa della temperatura generale o del Sole in superficie", spiega Frank Barrow, docente di meteorologia presso il Met Office nel Regno Unito. "Lo strato di neve superiore diventa un po' appiccicoso e quindi è necessario un vento abbastanza forte."

"Suppongo che sia una versione naturale del fare un pupazzo di neve", afferma infine Barrow. A proposito di neve (arrivata nelle città del Nord Italia di oggi), lo sapevate che nella neve dell'Artico sono state trovate delle microplastiche? Mentre in Antartide è diventata color rosso sangue.