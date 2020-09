Alla scoperta della Cimice d'acqua gigante, con uno dei morsi più dolorosi degli insetti

La Cimice d'acqua gigante (Belostomatidae) è un insetto che si nasconde sott'acqua e cresce fino a 11-12 centimetri di grandezza. Il suo nome non è casuale, perché è uno degli insetti più grandi del mondo, con un morso che produce una delle ferite più dolorose legate agli insetti che un essere umano possa mai subire.

Queste creature giganti fanno parte della famiglia degli insetti Belostomatidae. Sebbene si trovino in varie località del mondo, sono particolarmente comuni nelle Americhe. I loro grandi corpi marrone scuro imitano le foglie trovate nelle zone umide, consentendo loro di mimetizzarsi nel paesaggio e aspettare la preda.

Il loro cibo? Girini, piccoli pesci, insetti e lumache mentre sono in acqua. Tuttavia, sono anche famigerati per la ricerca di prede molto più grandi, tra cui anatroccoli, serpenti e persino tartarughe. In alcune specie, inoltre, l'insetto gigante femmina depone le sue uova sulla schiena del maschio, dove vengono trasportate ovunque vada. In questo modo, rimarranno al sicuro fino a quando non si schiuderanno e potranno sopravvivere.

Gli insetti in questione non hanno polmoni e respirano ossigeno attraverso minuscoli fori nel loro corpo chiamati spiracoli tracheali. Quest'ultimi si collegano a tubi pieni d'aria in tutto il corpo che forniscono ossigeno direttamente a tutti i loro tessuti. Quando questo insetto è immerso, si posiziona sottosopra e utilizza un'appendice di respirazione retrattile che esce dal suo corpo. Questo tubicino esce dall'acqua e permette all'insetto di assorbire l'ossigeno dalla superficie rimanendo immerso.

Come già detto, la cimice d'acqua gigante è anche famosa per il suo morso che proviene dal suo rostro: si lanciano sulla preda in una frazione di secondo, che bloccano con le gambe, e poi iniettano rapidamente la loro saliva. Non è chiaro esattamente di cosa sia composta questa saliva, ma si ritiene che siano enzimi e sostanze chimiche anestetiche.

Nei casi di prede più grandi, ci possono volere un paio di ore prima di banchettare con le loro carni e, almeno una parte di queste, la vittima potrebbe essere ancora viva.