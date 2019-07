Scoperta in Cina la casa degli smartphone Huawei contraffatti: sequestrati 600 dispositivi

Come accaduto già per altri marchi, l'aumento della popolarità del marchio Huawei è coinciso anche con una crescita dei prodotti contraffatti. Secondo alcuni rapporti provenienti dalla Cina, la polizia di Hangzhou ha scoperto un laboratorio in città che produceva cloni degli smartphone.

I militari hanno sequestrato circa 600 cloni, per un valore superiore al milione di Dollari.

La notizia sostiene che la polizia di Huangzhou ha accidentalmente scoperto il laboratorio e trovato una stanza in cui veniva gestita la vendita degli smartphone falsi, oltre che accessori a marchio Huawei ovviamente contraffatti. Nel magazzino lavoravano diverse persone, che si dividevano il lavoro per soddisfare rapidamente i clienti.

Al momento della visita della Polizia, alcuni dipendenti stavano riparando e riassemblando vecchi smartphone, mentre altri stavano impacchettando i dispositivi in una nuova scatola sigillata con una macchina. Il tutto era gestito in maniera meticolosa e la vendita avveniva in tutto il paese, generando milioni di Dollari di incassi.

L'azienda, dopo che la notizia è finita su tutti i giornali, ha invitato gli utenti ad acquistare solo i prodotti tramite i negozi ufficiali dell'azienda o le catene di distribuzione autorizzate. Huawei consiglia inoltre di chiedere una fattura formale e di non lasciarsi ingannare quando i prodotti vengono offerti ad un prezzo significativamente inferiore rispetto a quello di mercato.