È stata scoperta una città Maya perduta nel cuore della giungla messicana

Nonostante la mappatura globale sia ormai molto avanzata grazie alla tecnologia satellitare, ci sono ancora molti segreti nascosti nelle parti più remote e inaccessibili del mondo. Un gruppo di archeologi, quindi, dopo aver percorso circa 60 chilometri nella fitta giungla della penisola dello Yucatan ha scoperto una città Maya sconosciuta.

La nuova città è stata battezzata Ocomtún, che significa "colonna di pietra". Il vasto sito include piazze, grandi edifici in stile piramidale, colonne di pietra e altre strutture disposte in modelli di anelli concentrici. Molto è andato perduto nel tempo e gli archeologi affermano che le colonne di pietra potrebbero essere stati originariamente ingressi per stanze superiori (a proposito, sapete che sappiamo la storia di una civiltà grazie alle loro feci?).

C'è anche un campo da gioco per la palla, utilizzato per scopi ricreativi e forse anche religiosi. La tecnologia LIDAR utilizzata impiega i riflessi dei raggi laser per rilevare edifici che altrimenti sarebbero nascosti alla vista da alberi e sottobosco. "La sorpresa più grande è risultata essere il sito situato su una penisola di terreno elevato, circondato da vasti terreni paludosi", afferma l'archeologo e capo del team Ivan Šprajc, dell'Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti.

Il nucleo monumentale di Ocomtún copre più di 50 ettari e comprende vari edifici, tra cui diverse strutture piramidali alte oltre 15 metri. Queste foreste tropicali sono enormi: ci sono circa 3.000 chilometri quadrati di giungla disabitata in questa parte del mondo, e fino ad oggi si sa molto poco su ciò che nasconde e parte del motivo è dovuto al suo fogliame denso.

Ora possiamo aggiungere questa nuova scoperta alle migliaia di siti Maya che già conosciamo.