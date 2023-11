Scoperta clamorosa: le piante hanno uno stato di 'sonno' proprio come gli umani

Le piante possiedono una forma di "sonno". Non è il riposo profondo che conosciamo noi umani, ma una sorta di quiete notturna, un rallentamento delle loro attività vitali. Questo fenomeno, che segue ritmi circadiani simili a quelli degli animali, è stato osservato persino dallo spazio, grazie agli strumenti della NASA sull'ISS.

Le immagini catturate mostrano come le piante vicino al Lago Superiore, negli Stati Uniti, "si sveglino" con l'alba, iniziando le loro attività quotidiane. Ma la vera svolta arriva dal lavoro di Stefano Mancuso, un botanico che guida il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Mancuso, osservando il modo in cui le radici delle piante evitano gli ostacoli senza nemmeno toccarli, ha iniziato a indagare la possibilità di una coscienza vegetale.

Sebbene il concetto di coscienza nelle piante sia ancora un argomento di dibattito, Mancuso ha scoperto che le piante sono sensibili agli anestetici, proprio come gli esseri umani. Questo implica che, in qualche modo, possono essere "addormentate", aprendo nuove frontiere sulla nostra comprensione della vita vegetale. Lo studio di Stefano, però, non si ferma qui.

Il suo team sta lavorando per approfondire questa scoperta, con l'obiettivo di "addormentare" completamente una pianta entro la fine del 2023. Questo studio non solo sfida la nostra percezione delle piante ma apre anche la strada a nuove domande sulla natura della coscienza e dell'intelligenza, che potrebbero non essere esclusivamente legate alla presenza di un cervello.

Dunque ci sorge una domanda: se anche le piante avessero una coscienza?