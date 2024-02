È stata scoperta una nuova classe di magnetismo con caratteristiche uniche

Non è la prima volta che si parla di strani tipi di magnetismo diversi dai modelli convenzionali come il ferromagnetismo. Una recente scoperta ha aggiunto una nuova pagina a questo capitolo della scienza: quella dell'altermagnetismo, un fenomeno che si distingue per la sua capacità di mantenere caratteristiche magnetiche permanenti.

La storia verso la comprensione dell'altermagnetismo ha radici storiche, iniziando con la teorizzazione e la dimostrazione sperimentale dell'antiferromagnetismo negli anni '30. Questo fenomeno, descritto come l'antitesi magnetica del ferromagnetismo, evidenziava come gli allineamenti subatomici potessero neutralizzare la loro capacità attrattiva annullandosi reciprocamente.



Le ricerche relative all'altermagnetismo sono state condotte da un team europeo, guidato dal fisico Tomáš Jungwirth dell'Accademia delle Scienze Ceca. Jungwirth descrive l'altermagnetismo non come un concetto astruso, ma come un principio fondamentale, a lungo nascosto alla vista.



Il fenomeno si caratterizza per la presenza di bande energetiche alternate di ferromagnetismo e antiferromagnetismo che, pur annullandosi a livello globale, conservano tratti magnetici permanenti in specifiche zone subatomiche.



Lo spin quantistico è un concetto chiave nel magnetismo, funzionando un po' come la rotazione di una pallina, ma con regole proprie del mondo quantistico. Questo "spin" può puntare "su" o "giù", influenzando direttamente il magnetismo dei materiali. Per esempio, nel ferro, l'allineamento degli spin sotto l'influenza di un campo magnetico esterno produce un magnetismo duraturo, capace di trattenere una catena di fermagli. Prima dell'arrivo dell'altermagnetismo, si pensava che gli spin nei materiali potessero solo allinearsi in modo ferromagnetico (tutti nella stessa direzione) o antiferromagnetico (in direzioni opposte che si annullano).



L'altermagnetismo ha infranto questa regola, mostrando che gli spin possono organizzarsi in un modo che mantiene le loro proprietà magnetiche senza annullarsi. Ma dopotutto, non è la prima volta che si assiste ad una rara forma di magnetismo.