Scoperta una creatura davvero molto strana negli USA: un anfibo senza arti

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Reptiles & Anphibians viene riportata la scoperta di una creatura davvero molto strana: viene chiamata Caecilians a fa parte di un gruppo di anfibi noti come vermiformi. Non sono mai stati presenti allo stato selvatico negli Stati Uniti... almeno fino ad oggi.

Una creatura catturata nel 2019 in Florida è un Caecilians del Rio Cauca, chiamato ufficialmente Typhlonectes natans e può crescere fino a mezzo metro di lunghezza. L'anfibio catturato è morto di recente ed è stato dato agli esperti dell'Università della Florida, dove un esame e un'analisi del DNA hanno confermato la sua origine.

"Si sa molto poco di questi animali in natura, ma non c'è nulla di particolarmente pericoloso in loro, e non sembrano essere predatori seri", afferma l'erpetologo Coleman Sheehy dell'Università della Florida. "Probabilmente mangeranno piccoli animali e verranno mangiati da quelli più grandi. Questa potrebbe essere solo un'altra specie non nativa trovata nel sud della Florida".

Alcune specie possono raggiungere i 152 centimetri, trascorrono molto tempo sottoterra o in acqua dolce e sono ciechi. È stato recentemente scoperto che queste creature sono dotate di ghiandole velenifere simili a serpenti - sono gli unici anfibi ad averle - e potrebbero essere le creature più antiche in circolazione - ovviamente in termini evolutivi - con un morso velenoso.

Queste creature sono già state negli Stati Uniti: secondo le prove fossili circa 170 milioni di anni fa. Gli esperti non sanno ancora come sia arrivato qui l'esemplare, ma questa è una domanda per un'altra volta (e per altri studi).