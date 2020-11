Alla scoperta della creatura con il nome più errato del mondo animale: il gatto pescatore

Il gatto pescatore (fisher cat in inglese), da noi chiamato martora di Pennant, è la creatura che ha uno dei nomi più sbagliati del mondo animale. Viene chiamato in questo modo, ma non è né un gatto né un grande mangiatore di pesce. Questi piccoli mammiferi vivono nelle foreste del Canada e negli Stati Uniti.

La dimensione simile a quella di un gatto (che non finiscono mai di stupirci) è l'unica cosa in comune che hanno queste due creature. "Fisher" è probabilmente una storpiatura della parola francese "fiche" che si riferisce alla puzzola europea (Mustela putorius). È possibile, infatti, che i primi coloni europei abbiano erroneamente identificato queste creature come puzzole.

La martora di Pennant mangia di tutto (il pesce non è certamente il suo alimento preferito) tra cui: frutta, rettili, anfibi, uccelli, altri piccoli mammiferi e persino l'un l'altro. Questa creatura, inoltre, è famosa anche per la caccia verso i porcospini e riescono perfino a mangiare i loro aculei senza alcun disturbo. Non solo: il gatto pescatore attacca anche le linci.

Un secolo fa queste creature furono cacciate fino all'estinzione a causa della loro pelliccia. Fortunatamente, però, la pelliccia dell'animale non venne più molto utilizzata e grazie al successo della reintroduzione, del ripristino dell'habitat e degli sforzi di conservazione, i gatti pescatori stanno ora tornando a colonizzare molti luoghi.

Tuttavia, in alcune aree fanno ancora fatica a diffondersi, principalmente a causa della mancanza di alberi abbastanza grandi in cui allevare i piccoli.