I delfini sono in grado chiamarsi per noi? Si secondo un nuovo studio suggestivo

Ci viene dall'Università di Sassari una nuova scoperta sul mondo dei delfini. Che utilizzassero delle forme comunicative molto sviluppate si sapeva già, ma addirittura ora sono stati condotti degli studi che sembrerebbero dimostrare che ognuno di loro possegga un nome proprio.

Ogni delfino è unico. Sin da piccoli iniziano a sviluppare delle forme comunicative molto evolute (amano anche la musica ad esempio), ma il team guidato dalla dottoressa Gabriela La Manna dell'Università di Sassari si è spinto oltre, andando a studiare i delfini del nostro mar Mediterraneo.

Nello specifico hanno ascoltato e studiato minuziosamente oltre 188 ore di registrazioni audio dei versi emessi dai delfini, raccolte tra il 2006 ed il 2020 in sei diversi luoghi, riuscendo ad individuare 168 "fischi" unici e diversi. Sono poi state prese in considerazione variabili come: dati demografici della popolazione, genetica, e luogo di registrazione.

È emerso che se le differenze genetiche da una parte, non abbiano avuto alcun ruolo nella variabilità del fischio, la differenza dei luoghi, insieme alle caratteristiche demografiche sono risultate fondamentali portando ad affermare che ogni diverso fischio, corrisponda ad un vero e proprio nome identificativo dell'animale. Inoltre da uno studio effettuato nel 2018, sembra che ogni delfino conservi tale "nome" fino all'età adulta.

"Anche se il delfino è tra le specie di cetacei più studiate, molti aspetti della loro ecologia e del loro comportamento sono ancora sconosciuti”, afferma la dottoressa La Manna.

