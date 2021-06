Scoperta una droga psichedelica che non rischia di mandarti in bad trip

Abbiamo già parlato del fatto che alcune droghe psichedeliche si sono scoperte estremamente utili per combattere alcune malattie psichiatriche, come ad esempio l'MDMA, una droga sintetica, o l'ayahuasca, un mix di erbe amazzoniche con proprietà psichedeliche, entrambe impiegate contro il disturbo da stress post-traumatico.

Sebbene si siano dimostrati così promettenti, i trattamenti psichedelici hanno un grosso problema: gli effetti collaterali potrebbero complicare il recupero. Esiste tuttavia un composto identificato dagli scienziati che può, mentre induce i benefici delle sostanze psichedeliche nel cervello, evitare qualsiasi tipo di "bad trip".

Il bad trip non è altro che un'esperienza di disagio o panico, o entrambi, causata dall'assunzione di sostanze psicoattive, appunto gli psichedelici, in condizioni psicologiche negative o in luoghi, contesti, non rassicuranti che amplificano la brutta esperienza.

La scoperta del composto la dobbiamo a psychLight, un sensore fluorescente geneticamente codificato che è in grado di prevedere se una molecola può attivare i recettori della serotonina, quelli che potrebbero causare allucinazioni.