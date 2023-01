Alla scoperta delle due meduse più grandi del mondo: una è più lunga di una balena

Di creature incredibili nel nostro pianeta ce ne sono moltissime. Tra queste ci sono anche le meduse e alcune specie possono essere perfino immortali (sì, avete letto bene). Oggi non parliamo di vita eterna, ma di due delle meduse più grandi del mondo: la Medusa Nomura e la Medusa criniera di leone.

Le prime, le Nomura, sono una specie che può crescere fino a oltre 2 metri di diametro e pesare più di 200 chilogrammi. Contrariamente alle specie che sono decimate dall'influenza umana e dal riscaldamento climatico, questi animali marini sembrano prosperare grazie a questi due fattori estremamente debilitanti.

La specie sembra essere più in forma che mai da 20 anni a questa parte ed è talmente presente e fastidiosa che il Giappone sta cercando di promuoverle come un nuovo alimento. Negli ultimi decenni le creature sono perfino diventate più grandi e perfino il loro raggio d'azione sembra essere aumentato. Il problema dietro la loro diffusione è che ogni volta che si sentono attaccati o minacciati, rilasciano miliardi di spermatozoi o uova che si attaccano ai coralli o alle rocce, dando vita ad altri membri.

Le meduse criniera di leone, che i più attenti ricorderanno di aver letto nel nostro speciale sulle creature gigantesche, non hanno ossa, sangue e cartilagine, e sono composti per il 95% da acqua. Questo è anche per molti l'animale più lungo del mondo, poiché nel 1870, al largo delle coste della baia del Massachusetts, è stato trovato un esemplare disperso che aveva un diametro di 2,3 metri e i suoi tentacoli erano lunghi 36,5 metri, più di una balenottera azzurra.

Chi lo avrebbe mai immaginato parlando di un'animale così (solo apparentemente!) banale?