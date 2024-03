Scoperta un'enorme fossa piena di scheletri: le immagini sono inquietanti

Durante alcuni scavi da parte di un team di archeologi nella città tedesca di Norimberga, è stata portata alla luce quella che potrebbe essere la più grande sepoltura di massa di vittime della peste mai scoperta in Europa. Le immagini sono davvero inquietanti.

Dopo aver recentemente assistito ad una nuova diffusione del vaiolo, è opportuno sottolineare sin da subito come gli scavi siano ancora in corso. Tuttavia, finora sono stati portati alla luce i resti secolari di oltre 500 individui. Le prime stime parlano però di circa 1.500 persone sepolte.

Anche se la datazione precisa deve ancora essere effettuata, si ritiene che le varie fosse create appositamente per un’epidemia di peste, risalgano alla prima metà del XVII secolo. Alcune ossa appaiono inoltre colorate di verde, perché per qualche tempo il sito è stato utilizzato per smaltire i rifiuti di una vicina fabbrica di rame. Come potete osservare al seguente link, le immagini sono realmente raccapriccianti.

Gli archeologi hanno individuato anche una nota datata 1634 che descrive un'epidemia di peste avvenuta nel 1632 e nel 1633 a Norimberga che uccise circa 15.000 persone. Circa 2.000 di questi individui sarebbero stati sepolti nel sito degli attuali scavi.

"Proteggeremo e archivieremo tutti i resti umani rinvenuti nelle future aree di costruzione. Attualmente presumiamo che, una volta completati i lavori in primavera, questo sarà il più grande cimitero di emergenza per le vittime della peste scavato in Europa", affermano l'archeologa Melanie Langbein del Dipartimento per la conservazione del patrimonio di Norimberga e l'antropologo Florian Melzer.

Dopo aver trovato in Italia delle tombe con scheletri "particolari", ricordiamo come in realtà la peste non lascia tracce visibili sulle ossa delle sue vittime, ragion per cui sarà necessario procedere con l'analisi del DNA delle ossa, che confermerà le tracce del batterio della peste Yersinia pestis.

"Quelle persone non furono sepolte in un cimitero normale, anche se abbiamo designato i cosiddetti cimiteri della peste a Norimberga. Ciò significa un gran numero di morti che dovevano essere sepolti in un breve lasso di tempo senza riguardo alle pratiche di sepoltura cristiane", ha detto Langbein a Jack Guy alla CNN.