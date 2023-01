Scoperta epocale: i minoici e i micenei si sposavano spesso fra cugini

La culla della civiltà greca, risalente all’età del bronzo, è una grande isola nell’egeo: Creta. In loco, non era raro che due cugini di primo grado diventassero consorti, suggerisce questa ricerca. Grazie a del materiale genetico proveniente da ossa umane, oggi siamo in grado di dare un’occhiata ai matrimoni nell’antica Creta minoica.

Gli esperti sono stati in grado di mappare per la prima volta l’albero genealogico di una famiglia micenea. Sono stati esaminati i genomi di ben 102 persone, vissute in un periodo di tempo che va dal neolitico a all’età del ferro: mai prima d’ora si era riusciti in un’impresa tanto ambiziosa.

In luoghi come la Grecia, il clima rende la conservazione DNA una vera sfida, ma grazie alla produzione e valutazione di antichi set di dati genetici, possiamo superare questo ostacolo: è così che la squadra di ricerca è riuscita a costruire il primo albero genealogico di un nucleo familiare genetico.

Le ossa che hanno permesso questo traguardo sono databili all’età del bronzo e sono state rinvenute in una tomba infantile. Grazie a questo sito, si è riusciti ad elaborare le parentele di ben sette bambini, sei dei quali risultano essere figli e nipoti di una stessa coppia. Probabilmente, il settimo era un cugino di primo grado.

Oltre a questa scoperta, gli esperti hanno potuto constatare che i popoli antichi di Creta, della altre isole egee e della Grecia continentale erano soliti sposarsi con i cugini di primo grado: nel corredo genetico degli individui studiati, circa il 30% aveva marcatori genetici che suggerivano che fossero la progenie di due persone che avevano un legame di parentela, probabilmente due cugini di primo o secondo grado. Questa scoperta è straordinaria perché nessuna fonte archeologica ha mai testimoniato questa pratica.