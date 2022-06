La scoperta di questa falena, scomparsa da 110 anni, ha seriamente preoccupato la scienza

Sono tante le creature che gli scienziati credevano fossero estinte. Potrete immaginare, quindi, che la loro scoperta stupisce gli addetti ai lavori... soprattutto dopo decenni dalla loro scomparsa. Qualche settimana fa, a maggio, gli scienziati hanno trovato alcuni esemplari di una specie di falena del genere Pyralidae.

Sebbene non ci fosse stata alcuna dichiarazione ufficiale che la specie fosse estinta, era certamente la prima volta che qualcuno la vedeva in oltre un secolo. La falena, inoltre, è originaria dell'Oceania, ma è stata trovata nell'area di Detroit dove, se si fosse liberata, sarebbe diventata l'ennesima specie invasiva devastante per gli ecosistemi locali.

Tutto ebbe inizio quando gli agenti della dogana e della protezione delle frontiere dell'aeroporto di Detroit ispezionarono una borsa appartenente a un viaggiatore delle Filippine, notando dei buchi nel bagaglio compatibili con degli insetti. All'interno della borsa sono stati trovati dei semi, ma anche dei baccelli che sono stati subito esaminati.

Incredibilmente, questi baccelli appartenevano a una famiglia di falene nota come Pyralidae. Questa è stata la prima volta che le creature sono state identificate, raccolte e studiate da quando sono state segnalate per la prima volta, nel lontano 1912 in Sri Lanka. Le autorità sono molto contente di aver catturato le falene prima che il viaggiatore potesse lasciare l'aeroporto con loro... perché è probabile che sia stato evitato un disastro.

Queste falene, infatti, avrebbero potuto facilmente distruggere foreste e raccolti negli Stati Uniti, diventando delle specie non invasive terrificanti (un po' come il calabrone assassino).