Scoperta fantascientifica scopre che il tempo è reversibile a livello molecolare nel vetro

Un esperimento condotto dai ricercatori della Technical University di Darmstadt in Germania e della Roskilde University in Danimarca ha rivelato che in alcuni materiali, come il vetro, il tempo potrebbe occasionalmente "ballare" al contrario.

Questa indagine sul processo di invecchiamento di sostanze come il vetro ha portato alla prima evidenza fisica di una misura del tempo basata sul materiale che può essere reversibile.

Generalmente, le leggi della fisica sono chiari parlando della direzione del tempo. Ad esempio, invertendo un'equazione che descrive il movimento di un oggetto, è possibile calcolare il suo punto di partenza. Queste leggi sono descritte come reversibili nel tempo. Tuttavia, il destino complessivo del nostro Universo è determinato dall'inevitabile avanzamento verso il caos.

In una direzione ci sono uova, più avanti ci sono le frittate. Non esiste un calcolo che possa riportare un uovo intero.

In termini scientifici, potremmo dire che il tempo è una caratteristica della seconda legge della termodinamica, ovvero la tendenza dei sistemi isolati a diventare più disordinati rispetto al passato in modi che non possono essere facilmente riavvolti (la classica e mai banale Entropia, in poche parole). Determinare se un sistema materiale sia reversibile nel tempo o guidato dall'entropia è complesso.

Possiamo facilmente immaginare la ruggine di un'auto vecchia, l'erosione di una statua o il decadimento di una nave arenata, ma materiali come il vetro possono cambiare lentamente in modi che non hanno nulla a che fare con forze corrosive esterne.

Il vetro, costituito da ammassi di particelle simili a liquidi, si rilassa in uno stato teoricamente stabile secondo il proprio orologio guidato dall'entropia. I fisici descrivono questa misura dell'invecchiamento come "tempo materiale". Sebbene il concetto esista dagli anni '70, non è mai stato misurato sperimentalmente.

La sfida sperimentale era enorme, come spiega Till Böhmer, fisico della materia condensata della Technical University di Darmstadt. Il team ha utilizzato una videocamera altamente sensibile per registrare la luce laser diffusa che, colpendo un campione di vetro, formava modelli di interferenza interpretabili statisticamente come fluttuazioni che trasmettevano un senso di tempo materiale all'interno di tre diverse sostanze formanti vetro.

Invece di essere bloccato su un percorso verso l'equilibrio, hanno trovato prove di tempo reversibile a livello molecolare, variando mentre le particelle si spingevano e tiravano l'un l'altra in nuove disposizioni. Riavvolgendo l'intero processo, diventa impossibile dire se il filmato sia stato riprodotto in avanti o al contrario.

"Tuttavia, ciò non significa che l'invecchiamento dei materiali possa essere invertito", afferma Böhmer. Nel complesso, il sistema è destinato a stabilizzarsi in uno stato determinato dall'entropia. Eppure, i piccoli movimenti dei pendoli molecolari non contribuiscono a questo processo, oscillando avanti e indietro, apparentemente senza pensare alle maree del tempo che li circondano.