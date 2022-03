Alla scoperta del fantastico ananas rosa Pinkglow, dolcissimo e costosissimo

Esistono sicuramente tante varietà di frutti e verdure nel mondo che non si conoscono, ma sicuramente una delle più peculiari (e soprattutto uscite sul mercato recentemente) è l'ananas rosa, chiamato "Pinkglow". Stiamo parlando di un vero e proprio ananas geneticamente modificato che i suoi creatori hanno "colorato" di rosa.

La Food and Drug Administration (FDA) ha dato il via libera per la commercializzazione del frutto già nel 2016, ma è arrivato sugli scaffali di tutto il mondo nel 2020. La varietà Ananas comosus "Rosé" appartiene alla famiglia delle Bromeliaceae ed è stata sviluppata tramite l'ingegneria genetica dell'ananas MD2.

Secondo quanto affermato dai creatori - l'azienda Del Monte - il frutto è più dolce e meno acido dei normali ananas, con note "aromatiche al caramello". "(Del Monte) ha inviato informazioni all'agenzia per dimostrare che l'ananas a polpa rosa è sicuro e nutriente come le sue controparti convenzionali", ha dichiarato nel 2016 la Food and Drug Administration (FDA).

Come hanno fatto a far diventare rosa la polpa del frutto? Gli scienziati del laboratorio di Del Monte hanno preparato un ceppo con i geni che codificano alcuni enzimi. Il licopene dell'ananas - sostanza naturale che dona colore ai vegetali - è stato "convertito" da giallo a rosa.

Difficilmente vedremo questa variante nei nostri supermercati di fiducia, soprattutto perché il costo di un singolo frutto si aggira intorno ai 30 e 40 euro. Inoltre l'ananas arriva senza corona (la parte appuntita in alto) perché viene tagliato al momento del raccolto per essere ripiantato nella regione centro-meridionale del Costa Rica, l'unico luogo in cui viene coltivato. Insomma, visto il prezzo sicuramente gli americani non lo metteranno sulla pizza, per fortuna!

