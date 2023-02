È stata scoperta una forma di ghiaccio mai vista prima d'ora

Nel 2022 gli scienziati hanno scoperto l’Ice-VIIt, un nuovo tipo di ghiaccio caratterizzato dalla cristallizzazione tetragonale. Ora sembra esserci un'altra sorpresa, dato che altri ricercatori hanno scoperto una forma di ghiaccio mai vista prima, più vicina all'acqua liquida rispetto a qualsiasi altro ghiaccio.

Lo studio svolto da un gruppo di esperti guidati dal chimico Alexander Rosu-Finsen ha portato all’identificazione di quello che da oggi viene chiamato “ghiaccio amorfo a media densità” o MDA, ed è davvero particolare – oltre che incredibile. Normalmente il “ghiaccio amorfo” non si trova in natura sulla terra a causa della disposizione caotica degli atomi ed è stato identificato a bassa intensità (circa 0,94 grammi per centimetro cubo) e ad alta densità (a partire da 1,13 grammi per centimetro cubo), ma mai nel mezzo.

L’ultimo esperimento ha dunque portato Rosu-Finsen e i suoi colleghi a utilizzare la tecnica della macinazione a sfere per pura curiosità, raffreddando il barattolo che vedete in calce alla notizia con azoto liquido a -200 gradi Celsius, aggiungendo del ghiaccio e scuotendo il tutto con delle sfere d’acciaio. Dopo diverso tempo non hanno rotto il ghiaccio in pezzi più piccoli, bensì hanno scoperto questo ghiaccio amorfo la cui densità è pari a 1,06 grammi per centimetro cubo. Per riferimento, l’acqua si trova a esattamente 1 grammo per centimetro cubo.

Il collega ricercatore Christoph Salzmann ha dichiarato: “Sappiamo di 20 forme cristalline di ghiaccio, ma in precedenza sono stati scoperti solo due tipi principali di ghiaccio amorfo, noti come ghiacci amorfi ad alta e bassa densità. C'è un enorme divario di densità tra loro e, a oggi, non era conosciuta l’esistenza di ghiaccio all'interno di quel divario di densità. Questa scoperta potrebbe avere conseguenze di vasta portata per la nostra comprensione dell'acqua liquida e delle sue numerose anomalie”.

Il significato di queste proprietà non è ancora del tutto chiaro: per i ricercatori questo potrebbe essere uno “stato vetroso” dell’acqua liquida; oppure, potrebbe semplicemente essere ghiaccio cristallino fortemente tagliato. Attenzione però a una particolarità importante: quando l'MDA si ricristallizza, comprimendolo e riscaldandolo, il processo rilascia una quantità sorprendente di energia. A cosa porta questa peculiarità dell’MDA? Molto probabilmente, questo tipo di ghiaccio amorfo potrebbe svolgere un ruolo nell'attività tettonica su mondi incrostati di ghiaccio come Ganimede, luna di Giove.