Scoperta una nuova forma della mucca pazza negli USA, siamo al sicuro?

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha annunciato un caso atipico di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), malattia neurologica del bestiame, all'interno di un impianto di macellazione nella Carolina del Sud. Fortunatamente, l'animale non ha mai rappresentato un rischio per l'approvvigionamento alimentare e per la salute.

L'animale, in particolare, è stato testato come parte della sorveglianza di routine sui bovini ritenuti non idonei alla macellazione. L'agenzia ha affermato che gli USA hanno uno "stato di rischio trascurabile" per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), e "non ci aspettiamo alcun impatto commerciale a seguito di questa scoperta."

La BSE è collegata alla condizione umana fatale della malattia di Creutzfeldt-Jakob se si mangia carne contaminata, una malattia da prioni che è caratterizzata dal deterioramento progressivo della funzione mentale. La variante atipica si verifica sporadicamente nei bovini più anziani, mentre la forma classica si diffonde quando gli allevatori nutrono le mandrie con farine di carne e ossa di animali infetti.

È la forma classica che rappresenta un pericolo maggiore per l'uomo. Questa è la settima volta che la BSE viene rilevata negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni e tutti i casi - tranne uno nel 2003 - sono stati atipici. L'Organizzazione mondiale per la salute animale, insomma, riconosce negli Stati Uniti un rischio trascurabile di BSE, poiché si ritiene che questa forma della malattia si manifesti spontaneamente in tutte le popolazioni bovine a un tasso molto basso.

