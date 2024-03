Dopo questa scoperta (forse) non avrai più paura dei serpenti!

Una nuova ricerca pubblicata su Science Translational Medicine e condotta da Stuart Ainsworth, direttamente dall’Università di Liverpool, fornisce un significativo passo avanti nello sviluppo di un antiveleno che neutralizzerà gli effetti del veleno di qualsiasi serpente: un cosiddetto "antiveleno universale".

Dopo aver visto come il pitone cannibale, è opportuno ricordare come i serpenti velenosi uccidano fino a 138.000 persone ogni anno e molti altri sopravvissuti soffrono di ferite mortali e traumi mentali. I più colpiti? Sicuramente bambini e agricoltori. Ma come funzionano gli attuali antidoti?

I principi attivi presenti negli antiveleni sono del tipo anticorpi anti-tossina. Vengono prodotti iniettando nei cavalli piccole quantità di veleno di serpente, estrapolando successivamente gli anticorpi. Si tratta di una storica metodica, che presenta però notevoli inconvenienti.

Oltre ad essere specie-specifici, gli antiveleni non sono nemmeno molto potenti. Ecco da dove nasce dunque l’esigenza di realizzare delle nuove sostanze in grado di neutralizzare le tossine presenti nel veleno.

Molti serpenti producono ad esempio neurotossine, che impediscono ai segnali nervosi di viaggiare dal cervello ai muscoli, paralizzandoli. Ciò include la paralisi dei muscoli che ci permettono di respirare, ragion per cui le vittime muoiono poco tempo dopo il morso.

Queste neurotossine si trovano nei veleni di alcuni dei serpenti più mortali del mondo: il mamba nero africano, il cobra monocolo asiatico, il cobra reale e i mortali krait del subcontinente indiano.

Il team ha quindi realizzato un anticorpo prodotto direttamente in laboratorio in grado di neutralizzare le neurotossine chiave del veleno di diversi serpenti provenienti da diverse regioni del pianeta.

L’anticorpo prodotto in laboratorio si chiama 95Mat5 ed è stato scoperto dopo aver esaminato 50 miliardi di anticorpi unici per trovare quelli in grado non solo di riconoscere la neurotossina nei veleni di molte specie, ma anche di neutralizzarne gli effetti mortali. I risultati sono chiari.

Dopo averlo iniettato nei topi che avevano ricevuto dosi letali di veleno, 95Mat5 è stato in grado di prevenire la paralisi e la morte in tutti i veleni testati. Tuttavia, bisogna ugualmente rimanere cauti.

95Mat5 è infatti un singolo anticorpo che funziona solo contro le neurotossine. Per realizzare un antiveleno universale, c’è bisogno di ulteriori anticorpi, poiché i veleni di serpente non sono costituiti solo da neurotossine.

Alcuni contengono ad esempio emotossine, o citotossine, che distruggono la pelle e le ossa. Per creare un antiveleno universale, dobbiamo ancora identificare ulteriori anticorpi che possano neutralizzare ampiamente gli altri tipi di tossine.

Si tratta davvero di una bella notizia considerando anche la velocità a cui si stanno evolvendo i serpenti. Una volta identificati gli anticorpi, sarà probabilmente possibile combinarli tra loro per creare una sorta di "antidoto definitivo" in grado di neutralizzare il veleno di qualsiasi serpente, indipendentemente dal tipo di tossina che possiede.