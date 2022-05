È stata scoperta una funzione segreta e molto utile del lime

Una nuova ricerca, pubblicata sull'International Journal of Environment and Waste Management, illustra un rapido metodo di distillazione a vapore, riproducibile con una semplice pentola a pressione domestica, per estrarre oli essenziali, dalle proprietà antiparassitarie, dalla buccia del lime (o Citrus limetta).

Dalla buccia di questo agrume, che può essere facilmente reperito in ambito domestico e commerciale, possono infatti essere estratti dei particolari oli essenziali dalle capacità antimicotiche, larvicide, insetticide ed antimicrobiche, potendo così rappresentare un'utile fonte di prodotti economici per la protezione delle colture, il controllo e la pulizia dei parassiti domestici ed altro ancora.

I chimici indiani Tripti Kumari e Nandana Pal Chowdhury, dell'Università di Delhi e Ritika Chauhan del Bharati Vidyapeeth's College of Engineering, hanno utilizzato una distillazione a vapore abbastanza rispettosa dell'ambiente, seguita poi dall'estrazione con un solvente esano per ottenere gli oli essenziali dalla buccia del lime.

"Il metodo di estrazione riportato produce zero rifiuti, ed è particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, offrendo al contempo un'ottima resa", hanno affermato gli autori della ricerca.

Il team ha dimostrato le proprietà antibatteriche degli oli essenziali contro alcune tipologie di microrganismi patogeni molto diffusi, tra cui il Bacillus subtilis (conosciuto anche come il "bacillo del fieno") ed il Rhodococcus equi (che causa la broncopolmonite nei cavalli).

Gli stessi oli hanno mostrato grandi capacità anche contro ceppi di funghi, come l'Aspergillus flavus (che infetta le colture) e l'Alternaria carthami (anch'esso un patogeno vegetale). Inoltre, gli estratti del lime hanno rivelato un'attività letale anche contro le larve di zanzare e scarafaggi.

I ricercatori ipotizzano quindi che, opportunamente adattato per escludere la necessità della fase del solvente organico, potrebbe essere possibile sviluppare un approccio domestico così da produrre tali prodotti in casa, sfruttando appieno le proprietà dell'olio essenziale della buccia degli agrumi.

Questo, porterebbe concretamente una scoperta scientifica dentro le case di tutti, fornendo anche un'alternativa efficace a spray e prodotti costosi e forse dannosi.

A proposito di patogeni, sapete che la resistenza agli antibiotici dei batteri ha un'origine antica? Ma come fanno i batteri ad imbrogliare gli antibiotici?