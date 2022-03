Scoperta nelle Galapagos nuova specie di tartaruga gigante: 'Forse è in estinzione'

Se nelle Seychelles si trova la tartaruga più anziana di sempre, dall’età di ben 190 anni, nelle Galapagos è stato scoperto a sorpresa negli ultimi giorni una nuova specie di tartaruga gigante. La conferma arriva direttamente dal Ministero dell’Ambiente ecuadoriano: ecco a voi la Chelonoidis chathamensis!

Questa specie mai vista prima è stata scoperta in seguito a un test del DNA dato dal confronto del materiale genetico delle tartarughe che attualmente vivono a San Cristóbal, con ossa e gusci raccolti nel 1906 da una grotta situata negli altopiani dell'isola. Per tale ragione, ora si prevede che esistano quasi 8.000 tartarughe dal lignaggio differente.

Al comunicato allegato alla notizia, Galapagos Conservancy ha aggiunto in una newsletter dedicata che la specie Chelonoidis chathamensis è “quasi certamente estinta” o in via di estinzione, e che probabilmente la tartaruga gigante scoperta sull’isola è una delle poche rimaste.

Allo stesso modo, però, ora i ricercatori dovranno lavorare duramente affinché si possano catalogare tutte le 8.000 tartarughe situate nell'isola di San Cristóbal, separate tra le pianure e gli altopiani. Il primo passo sarà ottenere più DNA dagli animali, e poi procedere con il confronto in laboratorio.

Sempre a proposito di tartarughe, pochi giorni fa è stata scoperta una nuova specie di tartaruga riuscita a sopravvivere all’estinzione dei dinosauri.