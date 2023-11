Scoperta una galassia lontana fin troppo simile alla nostra

Alcuni astronomi hanno recentemente identificato una galassia gemella della nostra Via Lattea. Battezzata Ceers-2112, la formazione è stata osservata per la prima volta grazie alle immagini nel vicino infrarosso scattate dal James Webb Telescope (JWST).

In realtà, le prime foto di JWST mostravano una vaga chiazza luminosa che gli scienziati non riuscivano a identificare al meglio. Tuttavia, grazie all’aiuto di altre immagini in varie lunghezze d’onda catturate dal telescopio spaziale Hubble, la macchia si è rivelata ciò che era realmente: una complessa struttura a spirale barrata proprio come la Via Lattea, anche se un po' più piccola.

Le galassie hanno forme, dimensioni e luminosità molto diverse, che dipendono dalla loro storia evolutiva. Alcune sono grandi e rotonde, altre piccole e irregolari, altre ancora gigantesche e allungate.

Le forme più complesse richiedono molto tempo per formarsi e, ad esempio, si ritiene che le galassie a spirale barrata come la Via Lattea non possano avere un’età inferiore ai 8 miliardi di anni.

Ceers-2112 sembra però fare eccezione. Secondo gli scienziati, infatti, questa galassia aveva il suo aspetto attuale appena 2 miliardi di anni dopo il Big Bang. Questo suggerisce che alcuni aspetti delle nostre teorie sulla formazione e l'evoluzione delle galassie devono essere rivisti.

Dopo galassie inspiegabilmente luminose e buchi neri che crescono troppo velocemente, questa scoperta si aggiunge alle recenti osservazioni che hanno cambiato la nostra visione dell’Universo primordiale.