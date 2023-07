Scoperta una galassia senza materia oscura? Ecco un nuovo enigma astronomico

Secondo i nostri modelli cosmologici attuali, la materia oscura permea il nostro Universo e in particolare si trova in abbondanza nelle galassie. Ma ora un gruppo di ricercatori ha scoperto, per la prima volta, un'enorme galassia che non sembra contenere tracce di questa invisibile componente cosmica.

Nel mentre potremmo aver sviluppato un nuovo metodo per la ricerca della materia oscura, questa continua a rimanere un mistero; la sua esistenza è infatti solo dedotta dalla pressione gravitazionale che esercita sulle stelle e i gas vicini.

La galassia osservata dagli astronomi si chiama NGC 1277 ed è considerata il prototipo di una "galassia reliquia", a causa dell'assenza di interazioni con altri oggetti nelle vicinanze. La rarità di questo tipo di galassie è ciò che ha colto l'interesse degli scienziati.

Gli studi sulla distribuzione della massa di NGC 1277 hanno rivelato che all'interno del raggio osservato non potrebbe esserci più del 5% di materia oscura, anche se è possibile che questa sia assente del tutto. Il Modello Cosmologico Standard tuttavia afferma che una galassia massiva quanto questa dovrebbe contenere almeno il 10% della massa sottoforma di materia oscura, fino ad arrivare ad un limite massimo del 70%.

"Questa discrepanza tra le osservazioni e ciò che ci saremmo aspettati è un enigma, e forse perfino una sfida per il modello standard," ha affermato il ricercatore Ignacio Trujillo.

Gli astronomi hanno proposto alcune spiegazioni, che includono una possibile fuga della materia oscura dalla galassia, ma nessuna di queste si è rivelata soddisfacente. Una cosa è certa, se l'assenza di materia oscura fosse confermata, le attuali teorie sulla gravità modificata sarebbero messe in dubbio.