Scoperta una galassia strana che confonde la scienza perché non ha stelle

Una scoperta straordinaria ha recentemente sconvolto il mondo dell'astronomia: una galassia senza stelle visibili, chiamata J0613+52. Situata a circa 270 milioni di anni luce di distanza, questa galassia appare come una nebulosa composta esclusivamente dal tipo di gas che normalmente si trova tra le stelle nelle galassie ordinarie.

La sua massa e il suo movimento corrispondono a quelli di una galassia a spirale tipica, ma senza le stelle che ci si aspetterebbe di trovare. La scoperta di J0613+52 è stata fatta casualmente quando il Green Bank Telescope (GBT) è stato puntato per errore verso coordinate sbagliate.

Questo oggetto, che sembra essere composta solo di gas, potrebbe essere la prima scoperta di una galassia primordiale nell'Universo vicino, ovvero formata principalmente dal gas che si è originato all'inizio dei tempi.

La ricerca, presentata alla 243ª riunione dell'American Astronomical Society, ha rivelato che J0613+52 è isolata e non disturbata, non avendo subito interazioni gravitazionali nel corso di 13,8 miliardi di anni che avrebbero potuto disperdere il gas o raggrupparlo in ammassi necessari per innescare una significativa formazione stellare.

Ciò rende J0613+52 un oggetto unico nel suo genere. La Prof.ssa Karen O'Neil del Green Bank Observatory, capo del team di ricerca, ha sottolineato che, nonostante la sua ricchezza di gas, J0613+52 non mostra segni di formazione stellare, probabilmente a causa della diffusione del suo gas. Inoltre, la sua lontananza da altre strutture simili impedisce che queste possano aiutare a innescare la formazione stellare attraverso incontri.

Studiare ulteriormente J0613+52 potrebbe rivelarsi una sfida, poiché potrebbe non essere visibile in altre lunghezze d'onda oltre al radio.