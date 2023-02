Alla scoperta di galassie invisibili: Ci pensa un team italiano

In un nuovo studio pubblicato sul "The Astrophysical Journal", un gruppo di ricerca della SISSA, la Scuola Superiore di Studi Avanzati, guidato dal Prof. Andrea Lapi, che svolge ricerche sulla formazione e l'evoluzione delle galassie, è finalmente riuscito a svelare le caratteristiche di un oggetto cosmico misterioso ed estremamente lontano.

Il corpo celeste in questione, estremamente remoto, ci fa fare un salto nel passato verso un universo nella sua forma ad "appena" due miliardi di anni dopo il Big Bang, quando aveva solo un sesto delle attuali dimensioni. Un oggetto così oscuro ed indecifrabile da risultare quasi invisibile, anche agli strumenti più sofisticati, tanto che la sua natura è stata a lungo oggetto di dibattito scientifico.

Ma ora, attraverso i rilevamenti effettuati con l'interferometro ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), un modernissimo telescopio dell'ESO con cui studiare la luce proveniente da alcuni dei più freddi oggetti dell'Universo, il team di studio guidato dal Prof. Lapi è riuscito finalmente ad individuarne le principali caratteristiche.

Si mostra come una galassia giovane, compatta e con una notevole quantità di polvere interstellare. Un bacino di formazione stellare dalla notevole velocità, circa 1000 volte superiore a quella della nostra Via Lattea. Rivelazioni, queste, molto utili per studiare maggiormente il lontanissimo oggetto ed indicare nuovi approcci per lo studio di altri corpi celesti "misteriosi".

La Dott.ssa Marika Giulietti, ricercatrice in Astrofisica e Cosmologia presso la SISSA e prima autrice dello studio, ha affermato: "Le galassie molto distanti, pur essendo molto impegnative da studiare, sono vere e proprie miniere di informazioni sull'evoluzione passata e futura del nostro universo".

"Sono molto compatte e difficili da osservare. Inoltre, a causa della distanza, riceviamo da loro una luce estremamente debole. La massiccia presenza di polvere interstellare ne oscura infatti la visione, intercettando la luce visibile da stelle giovani, e rendendone difficile la rivelazione con strumenti ottici", ha aggiunto.

Questa energia, però, viene poi riemessa a lunghezze d'onda maggiori, (sub-)millimetriche e radio, che possono essere osservate solo attraverso potenti interferometri capaci di intercettarle, come il modernissimo "A.L.M.A." situato nel deserto di Atacama in Cile.

"Negli ultimi anni, infatti, sono state scoperte diverse galassie lontane particolarmente offuscate, che appaiono del tutto invisibili anche agli strumenti ottici più potenti, come ad esempio al telescopio spaziale Hubble", ha spiegato la Dott.ssa Giulietti.

Per raggiungere il loro scopo, i ricercatori hanno utilizzato il cosiddetto "gravitational lensing", o lente gravitazionale, principio secondo il quale gli oggetti spaziali più vicini a noi, e che hanno una grande massa, distorcono la luce proveniente da sorgenti più lontane che sono perfettamente allineate con loro.

"In questo modo i grandi corpi celesti agiscono come una sorta di enorme lente cosmica che fa apparire le galassie sullo sfondo più grandi e luminose, permettendone l'identificazione e lo studio. Finora ne sono stati scoperti circa un centinaio, ma potrebbero essercene molti di più", ha aggiunto la Giulietti.

Crediti d'immagine: Giulietti et al. SISSA