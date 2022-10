Alla scoperta della gamma 2022 di TV Samsung: i modelli più interessanti

Negli ultimi anni, Samsung ha guidato l'evoluzione dei TV LCD ed anche nel 2022 ha portato sul mercato tante novità per la programma di televisori. Quest'anno alla lista si aggiunge anche il primo modello di TV Quantum Dot OLED, che va a migliorare in maniera importante i pannelli.

Ma per il 2022 le novità sono tante, e per questo motivo abbiamo realizzato per voi il video speciale che trovate in apertura in cui parliamo di tutti i modelli di TV più interessanti lanciati da Samsung nel corso dell'anno nei negozi, soffermandoci anche sulle novità hardware e software che garantiscono maggiori dettagli ed una resa visiva migliore durante la visione di film, serie tv e contenuti.

Samsung ha puntato però anche sul comparto audio e sul gaming: su queste pagine abbiamo parlato della Game Bar ma anche dell'arrivo della Game Mode e del cloud gaming sui TV Samsung grazie a GeForce Now.

Ovviamente il nostro excursus non poteva non passare per la gamma Neo QLED 2022 di Samsung, che ha permesso al produttore di rivoluzionare la sua offerta con prodotti ancora più avanzati.

Ma per tutti i dettagli e le chicche, vi rimandiamo direttamente al video speciale che trovate in apertura di questa notizia e che consigliamo di visualizzare.