Scoperta una gigantesca nave vichinga seppellita sotto una fattoria in Norvegia

Sull'isola di Edoy, in Norvegia, sono stati scoperti, in un modo abbastanza fortuito, i resti di una grande nave vichinga di circa 16 metri. Il ritrovamento è stato annunciato il 22 novembre dall'Institute for Cultural Heritage Research.

Non è la prima volta che gli archeologi conducono ricerche nella zona, visto che l'area era già abbastanza nota per il suo ricco patrimonio storico, oltre ad essere stata teatro di cruente battaglie vichinghe.

Decidendo di fare un ultimo passaggio con il georadar vicino a una chiesa medievale, i ricercatori sentirono lo strumento rimbombare, rivelando lo scheletro di una nave posta all'interno di un tumulo che una volta aveva un diametro di 18 metri.

Era usanza dei vichinghi quella di seppellire i loro re all'interno di tumuli di terra insieme alle loro navi, armi e gioielli. Più grande era la nave e il tumulo, più importante era la sepoltura. Non è ancora noto lo stato dell'imbarcazione; i ricercatori hanno solo individuato la spina dorsale della nave, e il contenuto al suo interno è attualmente sconosciuto.

Gli addetti ai lavori non hanno molte speranze, visto che in queste condizioni il legno marcisce facilmente (e non sarebbe il primo ritrovamento del genere). Tuttavia, qualsiasi cosa venga scoperta, aiuterà gli archeologi a capire un'epoca che ha pochi manufatti ben conservati.

"Ci sono solo tre navi vichinghe ben conservate in Norvegia", afferma Knut Paasche, archeologo del periodo, al Washington Post. "Ne abbiamo bisogno di più." Edoy e le regioni circostanti furono attraversate dalla dinastia dei Merovingi, che precedette i Vichinghi. Molte battaglie vennero combattute in queste zone, afferma Paasche, tra cui alcune condotte da Harald I, il vichingo che unificò la Norvegia come primo re nel IX secolo. "Hanno costruito navi che nessun altro fu in grado di imitare per 200 anni", conclude infine l'uomo.