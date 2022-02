La scoperta di questo gigantesco dinosauro infrange una legge naturale?

Se la sola scoperta dello scheletro di titanosauro più completo mai trovato in Europa non fosse già abbastanza per considerare il rinvenimento "incredibile", a dare valore all'evento è anche la discrepanza tra le immense dimensioni della specie recentemente descritta, l'Abditosaurus kuehnei, e la sua posizione nei Pirenei.

Prima che l'asteroide facesse estinguere i dinosauri, l'Europa era formata da un insieme di isole disconnesse tra loro. Vivere sulle isole, infatti, cambia l'aspetto di queste creature: molto spesso diventano più piccole, come ad esempio l'elefante nano vissuto in Sicilia, e altre volte invece perdono la loro capacità di volare.

Tuttavia, nel caso dell'Abditosaurus kuehnei, i ricercatori sono rimasti sconvolti dal sapere che questa regola non ha trovato riscontro. "I titanosauri del Cretaceo superiore d'Europa tendono ad essere di piccole o medie dimensioni a causa della loro evoluzione in condizioni insulari", ha affermato in una dichiarazione Bernat Vila dell'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. "È un fenomeno ricorrente nella storia della vita sulla Terra, abbiamo diversi esempi in tutto il mondo".

L'Abditosaurus era infatti lungo 17,5 metri. "Siamo stati davvero fortunati, è insolito trovare esemplari così completi nei Pirenei a causa della sua storia geologica travagliata", ha affermato il coautore dello studio, il dottor Ángel Galobart. Com'è possibile spiegare l'esistenza di questo dinosauro? Il titanosauro sembrerebbe essere arrivato dall'Africa 70,6 milioni di anni fa, quando il livello del mare era basso.

La creatura è stata descritta 68 anni dopo il ritrovamento del primo osso.