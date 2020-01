Scoperta grave falla di sicurezza in TikTok: a rischio dati e video

La società specializzata in sicurezza informatica Check Point Research ha annunciato di aver trovato "molteplici vulnerabilità" di sicurezza nell'applicazione TikTok, che potrebbero permettere ad utenti malintenzionati di accedere alle informazioni riservate degli utenti.

Nel rapporto, Check Point sottolinea che gli hacker potrebbero caricare video autorizzati, ma anche accedere ai dati personali sensibili (nome e cognome, indirizzo email, data di nascita) e modificare la privacy di un filmato da privato a pubblico.

Secondo il gruppo di ricercatori, tali operazioni avverrebbero tramite l'iniezione di un codice dannose o tramite tecniche simili al phishing, che potrebbero rivelarsi particolarmente efficaci per i meno esperti: gli utenti infatti verrebbero reindirizzati ad un sito web dannoso simile a quello ufficiale del social network cinese.

Gli sviluppatori sono stati informati lo scorso Novembre della falla ed hanno implementato una patch lo scorso mese. Il consiglio di TikTok infatti è di installare l'ultima versione dell'app e tenerla sempre aggiornata.

"Come molte altre società, incoraggiamo i ricercatori a rivelarci privatamente eventuali vulnerabilità zero day. Speriamo che questa situazione incoraggi la futura collaborazione con le società di sicurezza" ha dichiarato la società in una nota.

Di recente, TikTok è stato vietato dalla Marina Americana, ma nell'anno da poco concluso è stato a tutti gli effetti il vero fenomeno mondiale: in Italia si contano 236 video caricati al minuto.