Scoperta molto importante: questo asteroide ha amminoacidi essenziali per la vita

Un'analisi dei campioni dell'asteroide di tipo C Ryugu ha rivelato la presenza di aminoacidi e di acqua, una scoperta che rafforza il sospetto che i mattoni per la vita fossero già presenti nel materiale da cui si è formato il Sistema Solare.

Questi campioni sono stati raccolti grazie alla missione Hayabusa2, di cui vi abbiamo ampiamente parlato in passato. Un articolo pubblicato sulla rivista Proceedings of the Japan Academy qualche giorno fa rivela parte di ciò che è stato trovato. Tuttavia la scoperta più importante dell'annuncio, ovvero la presenza di 20 aminoacidi, è trapelata pochi giorni prima al Japan Times.

Un altro articolo, pubblicato appena tre ore dopo sulla rivista Science, giunge a conclusioni simili. Gli isotopi di Ryugu sono in linea con ciò che ci si aspetterebbe da un oggetto formato dalla nebulosa protosolare all'inizio della vita del Sistema Solare e lontano dal Sole.

La pietra cosmica si trovava troppo lontana dalla nostra stella, ma gli elementi radioattivi al suo interno devono aver fornito l'energia per sciogliere il ghiaccio. Tuttavia, Ryugu è largo solo 435 metri, delle dimensioni troppo ridotte per far sì che il decadimento radioattivo abbia sciolto l'acqua liquida contenuta al suo interno; per questo motivo è probabile che l'asteroide avesse un diametro di almeno diverse decine di chilometri.

"La mia prima reazione è stata: mer** è davvero sorprendente", ha affermato la dott.ssa Gretchen Benedix della Curtin University (non coinvolta nello studio). "Abbiamo avuto altri campioni provenienti da corpi planetari in precedenza, ma mai il materiale più primitivo del Sistema Solare."