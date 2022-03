Scoperta una nuova importante radiogalassia: ecco dove

Recentemente un team di astronomi, guidato da Gabriele Bruni dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma, ha riferito della scoperta di una nuova ed interessante radiogalassia Fanaroff-Riley Classe II (FRII), una particolare sorgente di emissione di raggi gamma.

Le radiogalassie sono infatti conglomerati spaziali che emettono, dai loro nuclei centrali, enormi quantità di onde radio. I buchi neri al loro centro, accumulando gas e polvere, generano emissioni ad alta energia visibili nelle relative lunghezze d'onda, che accelerano le particelle caricate elettricamente ad altissima velocità.

A seconda poi della presenza o no di hotspot (punti d'accesso) ai bordi dei loro getti, gli astronomi dividono le radiogalassie in due classi, note come Fanaroff e Riley Class I (FRI) e Class II (FRII).

IGR J18249-3243, questo il nome tecnico del sistema, era già stato rilevato per la prima volta nel lontano 2006, dalla navicella spaziale INTEGRAL (INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory) come un nucleo galattico attivo (AGN), tra le più luminose fonti persistenti di radiazione elettromagnetica nell'universo.

Recentemente, grazie ai dati acquisiti da Gabriele Bruni e dal suo team, è stato possibile rilevare come la radiogalassia sia in grado di emettere raggi gamma ad altissima energia (a energie GeV), suggerendo una sua classificazione tra le FRII.

"In questo lavoro, presentiamo la riclassificazione di una sorgente Fermi-LAT come una nuova radiogalassia FRII dal campione INTEGRAL trovato per emettere energie GeV", hanno affermato i ricercatori.

Gli astronomi presumono che l'emissione di raggi gamma, da loro rilevata utilizzando il telescopio spaziale Fermi della NASA, possa avere origine principalmente nelle zone dove è presente il cosiddetto effetto Compton, un fenomeno di scattering interpretabile come un urto tra un fotone ed un elettrone.

Gli autori dello studio, pubblicato su Arxiv, hanno poi concluso affermando: "Prevediamo che ulteriori radiogalassie, con alte emissioni di raggi gamma, saranno trovate grazie a nuove indagini radio, fornendo una visione più nitida e profonda del nostro universo".

A proposito di radiogalassie, recentemente è stata scoperta la struttura galattica più grande mai vista, un conglomerato davvero mostruoso. Così come è anche stata scovata una enorme fonte di emissione radio.