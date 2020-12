Alla scoperta delle incredibile capacità del 'pesce volante'

In tutto il mondo ci sono circa 40 differenti specie di pesce volante, riconoscibilissimi grazie al loro corpo affusolato e siluriforme, con delle pinne pettorali molto lunghe. Questa creatura salta dall'acqua e si libra per decine di metri in aria prima di tornare nelle profondità dell'oceano.

Crescono dai 15 ai 50 centimetri e riescono a svolazzare, secondo quanto riporta la rivista Reviews in Fish Biology and Fisheries, una volta che raggiungeranno i 5 centimetri di lunghezza. Secondo gli esperti, questa abilità unica è stata sviluppata dal pesce per riuscire a scappare dai predatori più veloci e voraci.

Gli occhi di questi pesci, in particolare la cornea, si sono evoluti per consentire agli animali di osservare sott'acqua e in aria. Ovviamente le creature non utilizzano le loro grandi pinne per volare ma, una volta usciti dall'acqua, planano sopra il filo del mare. La più lunga planata di un pesce volante mai registrata è stata di 45 secondi a una velocità stimata di 30 kilometri all'ora.

Queste creature, inoltre, riescono a raggiungere altezze fino a 8 metri sopra la superficie e sono capaci anche di eseguire planate consecutive. Fortunatamente il pesce volante non è a rischio di estinzione, secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN). Anche se, tuttavia, è stato osservato un cambiamento nei modelli migratori dei pesci, probabilmente a causa del riscaldamento globale.