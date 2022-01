Scoperta incredibile in Egitto: feto conservato come 'in salamoia' dentro una mummia

L'Egitto è un posto davvero incredibile, soprattutto per le scoperte archeologiche che vengono condotte giorno dopo giorno... come ad esempio la scoperta di due Sfingi giganti dentro il tempio di un faraone. Lo scorso anno, però, gli archeologi hanno rivelato una grande scoperta: un feto dentro una mummia.

Non sappiamo chi fosse la mummia e come sia morta, ma adesso sappiamo come sia stato preservato il feto. La conservazione è avvenuta tramite l'acidificazione del corpo della donna - chiamata "Signora Misteriosa" - mentre si decomponeva. Così come affermato dagli stessi addetti ai lavori, l'operazione è stata simile alla "salamoia" delle uova.

"Il feto è rimasto nell'utero intatto e ha iniziato a diventare un 'sottaceto'. Non è il confronto più estetico, ma trasmette l'idea", afferma il gruppo di ricerca, guidato dalla bioarcheologa Marzena Ożarek-Szilke dell'Università di Varsavia in Polonia e l'archeologo Wojciech Ejsmond dell'Accademia polacca delle scienze.

"Il pH del sangue nei cadaveri, compreso il contenuto dell'utero, diminuisce in modo significativo, diventando più acido, e le concentrazioni di ammoniaca e acido formico aumentano con il tempo. Il posizionamento e il riempimento del corpo con il natron [una miscela di sale raccolta dai letti di laghi asciutti] hanno notevolmente limitato l'accesso di aria e ossigeno. Il risultato finale? Un utero sigillato quasi ermeticamente contenente il feto".

Non è stato facile identificare il feto, poiché le ossa del piccolo sono difficili da rilevare durante le scansioni. Secondo i risultati potrebbero esistere anche altre mummie con dentro un feto, che non abbiamo semplicemente ancora visto. L'analisi del team ha anche stabilito che, a causa della posizione del feto e delle condizioni di chiusura del canale del parto, la donna non è morta durante il parto.

"La Signora Misteriosa è morta insieme al nascituro e, con il nostro studio, ricordiamo la sua memoria", scrivono i ricercatori sul Journal of Archaeological Science.