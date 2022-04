Scoperta incredibile: è stata identificata la galassia più distante di tutte

Dopo aver identificato la stella più lontana di tutte, gli astronomi hanno rivelato una galassia che esisteva solo 330 milioni di anni dopo il Big Bang. La sua luce, pensate, ha viaggiato per la bellezza di 13,5 miliardi di anni per raggiungere i nostri telescopi sulla Terra.

Gli scienziati non sanno ancora cosa contenga questa galassia rinominata HD1. "Rispondere a domande sulla natura di una sorgente così lontana può essere difficile", afferma l'astrofisico Fabio Pacucci dell'Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics. "È come indovinare la nazionalità di una nave dalla bandiera che sventola, mentre si è lontani dalla riva, con la nave in mezzo a una burrasca e una fitta nebbia".

Cercare di studiare gli oggetti che si trovano nell'universo primordiale non è una cosa facile e i nostri telescopi più potenti faticano. L'indagine ha utilizzato quattro telescopi ottici e infrarossi: il telescopio Subaru, il telescopio VISTA, il telescopio a infrarossi del Regno Unito e il telescopio spaziale Spitzer. In tutto ci sono volute 1.200 ore di osservazione.

"È stato un lavoro molto duro trovare l'HD1 tra più di 700.000 oggetti", afferma l'astronomo Yuichi Harikane dell'Università di Tokyo in Giappone. Il numero di stelle create in questa galassia è incredibile, oltre 100 stelle all'anno; 10 volte più alto del previsto per una galassia nell'Universo primordiale.

Per produrre la luce osservata, il buco nero supermassiccio dovrebbe essere circa 100 milioni di volte la massa del Sole, afferma il team dietro lo studio pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.