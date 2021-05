Scoperta incredibile: trovate tracce d'acqua all'interno di un meteorite

L'acqua, l'elemento principale per la vita, è abbondante nel nostro Sistema Solare... ma si trova essenzialmente nel posto sbagliato. Gli scienziati, infatti, sospettano da tempo che il prezioso liquido possa trovarsi all'interno di un tipo di meteorite noto come "condrite carboniosa", ma non è mai stato trovato... almeno fino ad oggi.

In un nuovo studio, pubblicato il 21 aprile sulla rivista Science Advances, i ricercatori hanno rilevato piccole sacche di acqua liquida ricca di anidride carbonica in un meteorite proveniente dal Sistema Solare. Stiamo parlando di qualcosa che "fornisce la prova diretta dell'evoluzione dinamica del sistema solare", ha dichiarato l'autore dello studio Akira Tsuchiyama, professore dell'Università Ritsumeikan in Giappone.

Nel dettaglio gli esperti hanno esaminato i frammenti del meteorite di Sutter's Mill, che si è formato 4,6 miliardi di anni fa ed è caduto sulla Terra nel 2012, esattamente vicino al sito della corsa all'oro di Sutter's Mill, a Sacramento, in California (USA). Esaminando i frammenti è stato notato un minuscolo cristallo di calcite che ospitava un liquido ancora più piccolo contenente almeno il 15% di anidride carbonica.

Una conferma che dimostra che sia l'acqua liquida che l'anidride carbonica possono esistere nelle antiche rocce spaziali. "Il nostro team è stato in grado di rilevare un minuscolo fluido intrappolato in un minerale 4,6 miliardi di anni fa", sottolinea Tsuchiyama. Il meteorite potrebbe essersi formato all'esterno del nostro Sistema Solare e, durante il corso dei millenni, si è avvicinato sempre di più alla Terra.