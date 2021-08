Scoperta una nuova isola non presente sulle mappe: è la più settentrionale della Terra

I ricercatori hanno appena scoperto la massa continentale più settentrionale del mondo. L'isola, che si trova a nord della Groenlandia, deve ancora essere nominata e molto presto potrebbe scomparire per sempre perché inghiottita dalle acque del mare.

Gli addetti ai lavori, dopo essere sbarcati sull'isola, pensavano di essere a Oodaaq, fino ad ora l'isola più settentrionale del pianeta. "Siamo stati informati che c'era stato un errore sul mio GPS che ci aveva portato a credere che ci trovassimo sull'isola di Oodaaq", ha affermato il capo della missione, Morten Rasch del dipartimento di geoscienze dell'Università di Copenaghen.

"In realtà avevamo scoperto una nuova isola più a nord". Oodaaq, per farvi capire, si trova a circa 700 chilometri a sud del Polo Nord, mentre la nuova isola si trova a 780 metri a nord di Oodaaq. "L'isola ancora da nominare è... il punto più settentrionale della Groenlandia e uno dei punti di terra più settentrionali della Terra", ha dichiarato in un comunicato stampa l'Università di Copenaghen.

Tuttavia, poiché il pezzo di terra si trova a soli 30-60 metri sul livello del mare, secondo Rasch potrebbe avere una "durata irrisoria". "Nessuno sa per quanto tempo resterà emersa. In linea di principio, potrebbe scomparire non appena si abbatterà una nuova potente tempesta", ha continuato l'esperto.

A proposito della Groenlandia, recentemente sulla vetta più alta ha piovuto per la prima volta, mentre i ghiacci della regione si stanno sciogliendo più velocemente degli ultimi 12.000 anni.