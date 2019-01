Scoperta italiana: su Marte 24 laghi in totale, di cui 5 ospitali per la vita

L'Italia si conferma ancora una volta una delle eccellenze in campo di scoperte spaziali. Infatti, un gruppo di ricercatori guidato da Francesco Salese è riuscito a trovare ben 24 laghi antichi sulla superficie di Marte. A quanto pare, 5 di questi ultimi sarebbero anche teoricamente ospitali per la vita.

In particolare, stando anche a quanto riportato dall'ANSA, da Sky TG24 e pubblicato sulla rivista Journal of Geophysical Research-Planets, il gruppo di ricercatori dell'Università olandese di Utrecht, guidato dal succitato Francesco Salese, ha collaborato allo studio con il team di Gian Gabriele Ori, dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara.

Stando alle scoperte effettuate dal talentuoso team, effettuate attraverso l'approfondito studio dei dati provenienti dal Mars Express dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea) e dal Mars Reconnaissance Orbiter della NASA, l'emisfero Nord di Marte è stato pieno d'acqua circa 3,5 miliardi di anni fa. "Finora più modelli avevano ipotizzato la presenza di acqua nascosta nel sottosuolo marziano, ma adesso ne abbiamo la prima evidenza geologica. [...] La presenza di acqua per un lungo periodo è una condizione necessaria per l'esistenza di un'eventuale vita passata, ma da sola non sufficiente. [...] (I sedimenti sul fondo di questo antico lago sono, ndr) smectiti ricche di magnesio, serpentino e minerali di ferro-idrato", ha dichiarato Francesco Salese ai microfoni dell'ANSA.

Tutti i 24 laghi scoperti erano profondi almeno 4000 metri e, stando ai ricercatori, costituiscono dunque una prova molto importante della presenza di acqua su Marte, ovviamente risalente a molto tempo fa. Inoltre, a quanto pare, la composizione dei minerali di almeno cinque dei laghi scoperti li renderebbe teoricamente ospitali alla vita.

Nonostante si tratti di una scoperta molto importante, vi invitiamo tuttavia a prendere con cautela queste informazioni, in quanto lo stesso Salese ha detto che la sola presenza di acqua per un lungo periodo non basta per scoprire un'eventuale vita passata.