Scoperta in laboratorio una delle possibili fini dell'Universo, ecco cosa succede

Un recente studio ha portato alla luce la prima prova sperimentale di un fenomeno noto come "decadimento del vuoto", considerato uno dei modi più spaventosi in cui potrebbe finire l'universo. Questo scenario si basa sull'idea che un campo fondamentale del cosmo, il campo di Higgs, non si trovi nel suo stato di energia più basso possibile.

In questa regione "falsa" e apparentemente stabile, il nostro universo si è sviluppato e continua a crescere. Tuttavia, il campo potrebbe saltare spontaneamente in un valore più stabile, creando una bolla che distruggerebbe tutta la realtà.

Non sappiamo abbastanza sul campo di Higgs, che conferisce massa a tutto, per determinare la probabilità di questo scenario. Finora, abbiamo capito poco su questo argomento, soprattutto dal punto di vista sperimentale. Ora, un gruppo di sperimentatori italiani e teorici britannici ha prodotto la prima prova sperimentale del decadimento del vuoto.

"Il decadimento del vuoto si pensa abbia giocato un ruolo centrale nella creazione di spazio, tempo e materia nel Big Bang, ma fino ad ora non c'era stata alcuna prova sperimentale", ha spiegato Ian Moss, professore di Cosmologia Teorica presso l'Università di Newcastle. "In fisica delle particelle, il decadimento del vuoto del bosone di Higgs altererebbe le leggi della fisica, producendo quello che è stato descritto come 'l'ultima catastrofe ecologica'."

Per la prima volta, gli scienziati hanno osservato la formazione di bolle in un sistema atomico controllato. L'allestimento analogo utilizzato per lo scenario del vuoto falso era un vapore super-raffreddato a una temperatura inferiore a un milionesimo di grado dallo zero assoluto. Si parla quindi di uno stato metastabile, che significa che non è la configurazione più stabile, ma potrebbe rimanere tale per un tempo indefinito.

In meccanica quantistica, le cose non devono nemmeno avere l'energia extra per uscire dal loro stato, ma possono semplicemente attraversare un tunnel e decadere allo stato di energia più basso (non è fantascienza, ma scienza). Nell'allestimento analogo, gli effetti termici funzionano in modo simile, portando alla formazione di una bolla. Questa si espande portando il sistema al suo stato di energia più basso, simile al vero vuoto.

"L'uso del potere degli esperimenti con atomi ultrafreddi per simulare analoghi della fisica quantistica in altri sistemi - in questo caso, l'universo stesso all'inizio - è un'area di ricerca molto eccitante al momento", ha aggiunto il coautore Dr. Tom Billam, anch'egli di Newcastle.

L'obiettivo del team è di avvicinare la temperatura del sistema sempre più allo zero assoluto. In quelle condizioni, gli effetti termici diventeranno meno rilevanti, ma gli effetti quantistici dovrebbero palesarsi, fornendo un analogo più accurato al decadimento del vuoto falso.