Finalmente scoperta la leggendaria forma geometrica chiamata 'tessera einstein'

Se avete aperto questa notizia per dirci che si scrive "Einstein" - poiché è il nome proprio del grande scienziato - dovrete ricredervi: ci stiamo riferendo alla parola tedesca "einstein" (ein Stein) che significa “una pietra” ed è una singola forma geometrica in grado di tassellare un piano infinito senza mai creare un motivo ripetuto.

Stiamo parlando di una forma a 13 lati nota come "il cappello" che può coprire un'intera superficie senza spazi vuoti o sovrapposizioni ma solo con un motivo che non si ripete mai. I matematici cercavano una forma del genere da mezzo secolo. "Non era nemmeno chiaro che una cosa del genere potesse esistere", afferma Marjorie Senechal dello Smith College di Northampton, Massachusetts.

Sebbene le tessere si incastrino perfettamente tra loro e possano coprire un piano infinito, sono aperiodiche, nel senso che non possono formare uno schema che si ripete. La forma è stata identificata da David Smith, un matematico non professionista che si descrive come un "creatore fantasioso di forme", ed è stata riportata in un articolo pubblicato online il 20 marzo su arXiv.org.

Questo è un tipo di forma che non era stato studiato da vicino nella ricerca, afferma Chaim Goodman-Strauss del National Museum of Mathematics di New York City. "Prima di questo lavoro, se avessi chiesto come sarebbe stato un einstein avrei disegnato qualcosa di folle, ondulato e brutto", afferma Goodman-Strauss.

Anche se il documento deve ancora essere sottoposto a revisione paritaria, gli esperti intervistati concordano sul fatto che il risultato sembri essere destinato a resistere a un esame approfondito.