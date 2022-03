Alla scoperta di Lenovo Legion Y25g-30, il monitor con NVIDIA Reflex a 360Hz

Mentre l'ecosistema NVIDIA Reflex continua a crescere a ritmi impressionanti, alcuni produttori si concentrano su prodotti in grado di offrire buone prestazioni per il gaming competitivo a prezzi contenuti.

Il Lenovo Legion Y25g-30 è sicuramente uno di questi dispositivi. Si tratta di un monitor da 24,5 pollici con tecnologia IPS, frequenza di aggiornamento fino a 360 Hz e tempi di risposta fino a 1 ms.

A stupire, oltre all'ottimo pannello scelto da Lenovo, che tra le altre cose vanta una luminosità di picco di 400 nit e una copertura sRGB del 99%, è l'integrazione delle più recenti tecnologie del team verde, tra cui NVIDIA G-SYNC, ULMB (Ultra Low Motion Blur) e, soprattutto, NVIDIA Reflex Latency Analyzer.

Proprio questa tecnologia rappresenta l'ultima frontiera per i giocatori che amano tenere sotto controllo il proprio sistema, alla ricerca dell'assetto perfetto per sessioni di gioco a ritmi incalzanti. Infatti, con NVIDIA RLA è possibile monitorare in tempo reale i tempi di risposta e la latenza della postazione, dal clic del mouse alla risposta a schermo, rilevando anche tutte le informazioni relative a eventuali colli di bottiglia presenti nell'hardware e nel software.

Nel nostro speciale, presente in apertura, vi raccontiamo le caratteristiche di questo interessante monitor e qualche informazione in più sulla tecnologia Reflex Latency Analyzer. Se volete saperne di più, inoltre, ricordiamo che abbiamo da poco messo alla prova il Legion Y25g-30 anche su queste pagine. Quanto al prezzo, si tratta di uno dei modelli più accessibili con queste caratteristiche. Infatti, è disponibile sul sito ufficiale a un prezzo scontato di 524,01 euro, con uno sconto del 13% sul prezzo di partenza.